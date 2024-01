MUSIC-HALL COLETTE THEATRE TRISTAN BERNARD Paris, 1 mars 2024, Paris.

MUSIC-HALL COLETTEScandaleuse, effeuilleuse, influenceuse avant l’heure, Colette aura vécu sans retenue une vie de liberté qui ne cesse de nous inspirer encore aujourd’hui. Des pantomimes légères du Moulin Rouge à l’Académie Goncourt, de ses liaisons scandaleuses aux obsèques nationales, la vie de Colette et les codes du féminisme sont dressés en parallèle avec ceux d’une jeune artiste actuelle dans un music-hall ludique et sensuel. Une ode réjouissante à la liberté, à la vie et à la beauté des mots !ÉQUIPE ARTISTIQUE : D’après une idée originale de Cléo SéniaÉcriture Cléo Sénia et Alexandre ZambeauxAdaptation et mise en scène Léna BrébanInterprétation Cléo SéniaAssistanat à la mise en scène Ambre ReynaudScénographie Marie HervéChorégraphie Jean-Marc HoolbecqChansons Hervé DevolderMusique et création sonore Victor Belin et Raphaël AuclerCréation lumière Denis Koransky assisté de Sébastien SivadeCréation costumes Alice TouvetPerruquière Julie PoulainCréation vidéo et réalisation Julien DuboisVoix off Martine Schambacher et François ChattotMapping vidéo Jean-Christophe CharlesLA PRESSE : « Au soir de la première les spectateurs se sont levés comme un seul homme. (…) Ce très beau spectacle musical constitue une prouesse gracieuse de son interprète. » Jean-Pierre Leonardini, L’Humanité« Admirablement mis en scène par Léna Bréban, Music-Hall Colette est un hommage poétique et frénétique à l’ingénue libertine des lettres qui révèle Cléo Sénia, artiste totale. » Anthony Palou, Le Figaro« Unissant leurs talents, leur sens de la poésie et du burlesque, Cléo Sénia et Léna Bréban nous convient à une grande fête théâtrale. » Marie-Céline Nivière, L’œil d’Olivier

Tarif : 28.40 – 39.40 euros.

Début : 2024-03-01 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE TRISTAN BERNARD 64 Rue Rocher 75008 Paris 75