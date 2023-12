‘ BUNKER ‘ THEATRE TRISTAN BERNARD Paris, 1 février 2024, Paris.

« BUNKER » Lettres de Magda GoebbelsUNE LECTURE SPECTACLEAuteur : Christian Siméon Mise en lecture : Johanna Boyé Avec : Julie Depardieu et Stéphan Druet ToukaieffDe ses premiers émois d’adolescente à sa fin terrible, cette série de lettres, d’extraits de journaux intimes et de témoignages retrace le parcours de Magda, née Ritschel puis épouse Quandt, puis épouse Goebbels, admirée par Hitler, icône nazie, première dame du troisième Reich et mère six fois meurtrière soit trois fois Médée. Une fausse correspondance pour un destin effroyable… À partir du 19 octobre 2023jeudi 19h & vendredi 21hRelâche : 10/11Durée : 1h10

Tarif : 30.60 – 38.30 euros.

Début : 2024-02-01 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE TRISTAN BERNARD 64 Rue Rocher 75008 Paris