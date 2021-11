Lille Gare Saint Sauveur Lille, Nord Théâtre Trip Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Théâtre Trip Gare Saint Sauveur, 14 novembre 2021, Lille. Théâtre Trip

Gare Saint Sauveur, le dimanche 14 novembre à 14:00

Assistez à une après-midi dédiée à la coopération entre Lille et Tlemcen ! Ce voyage entre la France et l’Algérie vous est raconté par les habitants des deux villes jumelles. Regardez leurs photographies, écoutez leurs voix et découvrez leurs récits de vie. À l’issue de cette projection, une table ronde permettra d’aborder les échanges pratiqués entre Lille et Tlemcen. Programme: **14h-16h30** : atelier « Les rencontres numériques franco-algériennes » – 15 places – (un accueil réservé pour les enfants avec un animateur sera assuré sur place). **17h-17h30**: projection publique du diaporama sonore numérique **17h30-18h** : table ronde « le voyage est-il un incontournable de l’échange culturel international ? »

Gratuit sur inscriptions

Vous êtes invités à un voyage numérique entre Lille et Tlemcen (Algérie) Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille Lille-Centre Nord

2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T18:00:00

Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Ville Lille