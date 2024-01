CHLOE OLIVERES THEATRE TRIANON Bordeaux, mercredi 20 mars 2024.

Chloé a tout fait comme il faut : le solfège, la gym, le bac avec mention et même le Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique de Paris. Petite, elle rêvait d’être Sophie Marceau, plus grande, on l’a souvent comparée à Valérie Lemercier. Après avoir travaillé avec Pierre Notte, elle co-fonde le collectif Les Filles de Simone, avec lequel elle concocte les spectacles C’est un peu compliqué d’être l’origine du monde et Les Secrets d’un gainage efficace qui rencontrent un succès fou au Théâtre du Rond-Point et à Avignon. Travailler dans la joie et la sororité lui a donné des ailes (et une plume), et elle se lance tête baissée dans son premier seule-en-scène Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. C’est une aventure inédite de quarantenaire en crise, c’est de Beauvoir qui aurait mangé Foresti !Production Little Bros. avec le soutien du Théâtre du Rond-Point, de la Commanderie de Saint-Quentin-en- Yvelines, de l’Espace Culturel André Malraux au Kremlin Bicêtre, du TE’S à Plaisir, de la SACD et du CNM. Les Fous Rires de Bordeaux 8ème édition. Du 16 au 23 mars 2024, Les Fous Rires de Bordeaux vous propose la crème de l’humour : Maxime Gasteuil, Manu Payet, Laura Domenge, Mr. Poulpe, Olivia Moore, Nordine Ganso, Camille Giry…

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33