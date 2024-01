TANIA DUTEL THEATRE TRIANON Bordeaux, 21 février 2024, Bordeaux.

Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis pour les autres.Pourquoi tu changes tes vêtements tous les jours ? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journée.T’as mis combien de temps à faire tes plans de table pour ton mariage pour éviter une guerre civile ?Ça t’est déjà arrivé un dimanche d’hiver, célibataire, de te dire : « Tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’épiler les demi-jambes » ?Et enfin on parle des implants capillaires ?Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie.J’en ai fait un spectacle.*Spectacle pas très familial déconseillé aux moins de 16 ans.

Tarif : 20.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33