LES HOMMES SE CACHENT POUR MENTIR THEATRE TRIANON Bordeaux, samedi 20 janvier 2024.

Les hommes se cachent pour mentirDe Vincent PiguetLa comédie hilarante (et presque musicale) qui vous prouve enfin que les mâles ont du coeur !Combien de temps peut-on cacher à son meilleur ami… que sa femme l’a quitté ? C’est la délicate mission que doit relever Max. Il faut dire que son meilleur ami Yvou a des « réactions » totalement imprévisibles. Mais comment justifier l’absence de Marie ? Les mensonges improbables de Max parviendront-ils à satisfaire Yvou ? Et finalement pourquoi Max se donne-t-il autant de mal ? N’aurait-il pas un intérêt, beaucoup plus personnel, à cacher cette vérité ?Une comédie jubilatoire où les quiproquos et les rebondissements s’enchaînent pour le plus grand bonheur de vos zygomatiques.Pour toutes informations PMR, merci de contacter le théâtre au 05 56 20 13 20

Tarif : 21.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33