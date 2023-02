Résonances – Regards Croisés By X le Pompon Théâtre Trianon, 28 février 2023, Bordeaux.

Tarif : 44 €. Avec cocktail : 88 €.

Aurélie Guénant et Théo Robache organisent « Résonances » pour impacter positivement l’humain et l’entreprise, en proposant une incarnation des valeurs via des témoignages inspirants.

Le 28 février au soir, venez découvrir au format Regards Croisés By, 6 profils inspirants reçus sur le podcast le Pompon qui nous partageront leurs histoires sur le thème “Être soi pour être avec les autres”.

Accompagnés par Aurélie Guénant et Théo Robache, les talk-coeurs viennent d’horizons différents et c’est la richesse de cette soirée. Du sport, des arts, de la gastronomie, et de l’entrepreneuriat : venez vous inspirer de parcours atypiques pour enclencher une transformation dans votre vie !

Les 6 talk-coeurs présents sur scène :

Pascaline Di Fazio

Danseuse du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux depuis 10 ans, vous aurez la chance incroyable d’entendre une danseuse s’exprimer avec les mots et pas seulement… Elle aime se questionner sur la place de l’artiste et de l’humain dans notre société pour nous inviter au mouvement dans la légèreté, la bienveillance et la grâce.

Hasnaâ Ferreira

Hasnaâ, une femme qui éveillera autant vos papilles que votre esprit. Quittant son Maroc natal, elle décide de mettre tout son talent au service de nos palais. C’est par sa pertinence stratégique qu’elle a su se faire une place dans le milieu fermé des chocolatiers.Elle vous surprendra par une expérience extra-sensorielle.

Nicolas Gaume

Nicolas nous met des étoiles plein les yeux. Avec lui les vignes dans l’espace… c’est maintenant. Enraciné entre la Corniche et la Silicon Valley, ce Steve Jobs à la française, homme sans limite, vous partagera « un petit discours mais un grand pas pour l’humanité. »

David Inquel

Breton un jour, breton toujours, David incarne les valeurs d’indépendance, de persévérance et de liberté de pensée. Une pensée façonnée par son parcours émérite de judoka. Nourrit de cette philosophie, c’est un regard résolument nouveau qu’il pose sur le monde de l’entreprise et de la performance. Et ça fait du bien !

Romain Noble

La normalité, Romain l’a esquivé. Il est capable autrement et il l’a prouvé sur les circuits internationaux d’escrime handisport. Introverti dans la vie, guerrier sur la piste, son histoire viendra vous toucher en plein coeur.

Anaelle Sorignet

Anaëlle est, selon ses dires, « prête à foutre un joyeux bordel dans le monde ! ». Persuadée que nos activités économiques, sociales, culturelles, artistiques, etc. peuvent être menées dans le respect du Vivant, elle vous fera entendre l’écho de celui qui s’agite en vous ! Anaëlle est une femme pétillante, drôle et solaire !



