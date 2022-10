THÉÂTRE – TRÈS SAINT PÈRE Heillecourt Heillecourt Catégories d’évènement: Heillecourt

Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE – TRÈS SAINT PÈRE Heillecourt, 21 octobre 2022, Heillecourt. THÉÂTRE – TRÈS SAINT PÈRE

11 rue Gustave Lemaire Heillecourt Meurthe-et-Moselle

2022-10-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-21 Heillecourt

Meurthe-et-Moselle Heillecourt 8 EUR Comédie intrigante de Jean Paul Alègre / Création nationale par les Comédiens de la Roële / Mise en scène : Patrick Schoenstein

Avec Célénie Crillon, Catherine Richard, Jean Paul Frisé, Sébastien Thiéry et Patrick Schoenstein. Nous sommes au Vatican … un nouveau pape vient d’être élu : il est jeune, entreprenant et veut réformer l’église catholique en profondeur et pour donner l’exemple il est prêt à payer de sa personne … Mais quelles sont ces réformes qui vont révolutionner le monde ? Comment Kevin Ier, le nouveau pape, va -t-il réussir à convaincre son proche entourage ? Et qui est cette mystérieuse journaliste basque présente dans l’intimité du nouveau pape ?

Un voyage passionnant dans les arcanes du Vatican, un goût de trame policière pour un dénouement inattendu mais bien dans l’air du temps. +33 3 83 55 57 19 http://www.heillecourt.fr/ Heillecourt

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Heillecourt, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Heillecourt Adresse 11 rue Gustave Lemaire Heillecourt Meurthe-et-Moselle Ville Heillecourt lieuville Heillecourt Departement Meurthe-et-Moselle

Heillecourt Heillecourt Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heillecourt/

THÉÂTRE – TRÈS SAINT PÈRE Heillecourt 2022-10-21 was last modified: by THÉÂTRE – TRÈS SAINT PÈRE Heillecourt Heillecourt 21 octobre 2022 11 rue Gustave Lemaire Heillecourt Meurthe-et-Moselle Heillecourt Meurthe-et-Moselle

Heillecourt Meurthe-et-Moselle