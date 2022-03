Théâtre : Tranches de Bluff Monbahus Monbahus Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monbahus

Théâtre : Tranches de Bluff Monbahus, 5 mars 2022, Monbahus. Théâtre : Tranches de Bluff Monbahus

2022-03-05 – 2022-03-05

Monbahus Lot-et-Garonne Monbahus EUR 10 10 La troupe Monbahusienne vous propose de les retrouver sous la halle du village. Convivialité et rire seront au rendez-vous ! La troupe Monbahusienne vous propose de les retrouver sous la halle du village. Convivialité et rire seront au rendez-vous ! La troupe Monbahusienne vous propose de les retrouver sous la halle du village. Convivialité et rire seront au rendez-vous ! Théâtre Monbahus

Monbahus

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monbahus Autres Lieu Monbahus Adresse Ville Monbahus lieuville Monbahus Departement Lot-et-Garonne

Monbahus Monbahus Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monbahus/

Théâtre : Tranches de Bluff Monbahus 2022-03-05 was last modified: by Théâtre : Tranches de Bluff Monbahus Monbahus 5 mars 2022 Lot-et-Garonne Monbahus

Monbahus Lot-et-Garonne