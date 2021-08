Blaye Blaye Blaye, Gironde Théâtre TRACE#3 en Citadelle : Sauvage Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Théâtre TRACE#3 en Citadelle : Sauvage Blaye, 28 août 2021, Blaye. Théâtre TRACE#3 en Citadelle : Sauvage 2021-08-28 18:30:00 – 2021-08-28 19:30:00 La Citadelle Cloître des Minimes

Blaye Gironde Blaye EUR 8 20 Théâtre de masques et de marionnettes dès 9 ans

Un jeune faucon part pour sa première migration vers le sud. Une tempête éclate, séparé des siens, il tente de retrouver sa route… par le groupe Anamorphose.

Détails Catégories d’évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu Blaye Adresse La Citadelle Cloître des Minimes Ville Blaye lieuville 45.12775#-0.66649