Théâtre TRACE#3 en Citadelle : Pourquoi le saut des baleines ? Blaye, 28 août 2021, Blaye. Théâtre TRACE#3 en Citadelle : Pourquoi le saut des baleines ? 2021-08-28 10:30:00 – 2021-08-28 11:05:00 La Citadelle Jardin des Minimes

Blaye Gironde Théâtre de la compagnie Thomas Visionneau dès 14 ans

Un drôle de conférencier, une dessinatrice nous racontent la vie des baleines. Un joyeux voyage poétique.

Jardin des Minimes derrière le couvent des Minimes dans la citadelle.

