Salle Saint-Exupéry, le samedi 23 octobre à 20:00

L’Olympe des infortunes est un terrain vague à la périphérie d’une ville, coincé entre une décharge et la mer. Là vit un peuple de clochards, de laissés-pour-compte qui se font appeler les Horr. Ils vivent, ou plutôt survivent, en marge de la société de consommation qu’ils considèrent comme mauvaise. Ils ont décidé de rejeter la ville, et ses valeurs matérielles, le travail, la famille et surtout l’argent qui représente pour eux le mal suprême. Tout ce petit monde vit par affinités, certains protégeant les autres. Il y a tout d’abord Ach le Borgne surnommé «le musicien» et son protégé Junior le Simplet. Nous avons aussi Mama la vieille femme, Haroun qui creuse sans cesse et sans but le sable, Bliss qui passe ses journées à élever des chiens et évite tout contact avec ses semblables, et enfin le Pacha véritable chef du lieu, autour de qui gravite toute une cour de personnages aussi obscurs qu’inquiétants. L’adaptation du roman de Yasmina Khadra prend le spectateur de court, il lui offre une sorte de fable philosophique, un conte moderne, l’entraînant dans un tourbillon d’émotions. Création : Théâtre Chou et Dessous de Scène Avec : Dominique Louise Glory Mise en scène : Liliane Grau Régie : Serge Arnaud Tout public – Durée du spectacle : 1 h Samedi 23 octobre 2021 – 20 h Infos / Réservations : Théâtre Chou – 06 30 54 19 56 / [www.theatrechou.com](http://www.theatrechou.com) Dessous de Scène – 06 60 52 69 73 / [[theatretouet@gmail.com](mailto:theatretouet@gmail.com)](mailto:theatretouet@gmail.com) Avec le soutien de la Ville de Menton – Direction des affaires culturelles

Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € groupe à partir de 10 spectateurs et abonnés pour la saison

D’après le roman de Yasmina Khadra

Salle Saint-Exupéry 8 Rue de la République 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



