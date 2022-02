Théâtre : Tout Molière…ou presque ! Villers-sur-Mer, 30 avril 2022, Villers-sur-Mer.

Théâtre : Tout Molière…ou presque ! Salle de cinéma du Casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle de cinéma du Casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados

De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les Fourberies de Scapin, L’Avare ou Le Bourgeois gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie !

Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre.

A partir de 8 ans

contact@space-villers.fr +33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

