2022-11-05 – 2022-11-05 Une comédie de Ray Cooney et John Chapman Les Thibautins renouent avec le théâtre de Ray Cooney, le Feydeau britannique, et de John Chapman. De Ray Cooney, ils ont déjà interprété cinq comédies à succès (Panique au Plazza, Le vison voyageur (co-écrit avec J.Chapman), Espèces menacées, Impair et père et Stationnement alterné. Dans Tout le plaisir est pour nous !, mis en scène par Philippe Harbart, dans une adaptation de Sébastien Castro et un décor de Patrick Bourgeois, nous sommes projetés dans un loft parisien. Cet appartement, appartenant à un éditeur, doit accueillir, le même soir, trois rendez-vous amoureux… et illégitimes ! L’arrivée inopinée d’une auteure à succès, très puritaine, avec un contrat juteux à la clé, va terriblement compliquer la situation ! Tout public / Réservation sur LesThibautins.fr / Théâtre Élisabéthain +33 3 21 21 75 65 https://www.chateau-hardelot.fr/ dernière mise à jour : 2022-08-28 par

