[Théâtre] Tout ça n’vaut pas l’amour Saint-Vaast-d’Équiqueville, vendredi 15 mars 2024.

[Théâtre] Tout ça n’vaut pas l’amour Saint-Vaast-d’Équiqueville Seine-Maritime

Tout ça n’vaut pas l’amour Comédie présentée par le Théâtre de la Bataille 4 saynètes qui vous parlent d’amour… mais pas toujours d’amour tendre ! Nous sommes à la charnière de deux siècles, la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. C’est la Belle Epoque , l’époque de l’insouciance et de l’optimisme. Au théâtre comme ailleurs, l’heure est à la rigolade ; qu’il s’agisse de Tchékhov, Courteline ou Maupassant, ils ont souvent choisi l’amour et ses travers comme thème de prédilection.

Serait-ce par défi, par provocation, ou tout simplement pour rire et faire rire, que, pour sa nouvelle création, le Théâtre de la Bataille a choisi la Comédie de l’amour pour matière ? à moins que ça ne soit l’amour de la comédie ?

Une peinture satyrique des mœurs, des intrigues cocasses… sont le terreau et l’inspiration de Tout ça n’vaut pas l’amour spectacle présenté par le Théâtre de la Bataille dans une mise en scène bouffonne et un décor minimaliste, le tout agrémenté d’intermèdes musicaux interprétés par une chanteuse et un chanteur, accompagnés par un accordéoniste.

Réservation obligatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

Salle des fêtes

Saint-Vaast-d’Équiqueville 76510 Seine-Maritime Normandie saisonculturelle@falaisesdutalou.fr

