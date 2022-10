Théâtre « Tout bascule » Marcellus Marcellus Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-10-15

Lot-et-Garonne Marcellus 6 6 EUR Théâtre « Tout bascule » avec la Rampe Caumontaise.

« Tout bascule », Comédie follement déjantée.

– Réservation au 06.07.88.06.21

– Au Profit de l’USEP Mar-Gau (écoles de Gaujac et Marcellus). Théâtre « Tout bascule » avec la Rampe Caumontaise. +33 6 07 88 06 21 La Rampe Caumontaise

