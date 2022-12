Théâtre, Tous nos voeux de bonheur Sarlande Sarlande Sarlande Catégories d’évènement: Dordogne

Théâtre, Tous nos voeux de bonheur Sarlande, 17 décembre 2022, Sarlande Sarlande. Théâtre, Tous nos voeux de bonheur Salle des fêtes Sarlande Dordogne

2022-12-17 – 2022-12-18 Sarlande

Dordogne Sarlande L’association DEXPAT pour présente la pièce Tous nos voeux de bonheur » de Maryline Bal.

Représentations le samedi 17/12 à 17h30 / 21h30,

Le dimanche 18/12 à 15h30. +33 6 31 99 66 93 Association DEXPAT association Dexpat

