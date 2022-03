Théâtre ” Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz ” Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Rhône

Théâtre ” Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz ” Brignais, 2 avril 2022, Brignais. Théâtre ” Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz ” Brignais

2022-04-02 – 2022-04-03

Brignais Rhône EUR Six femmes en prison, un soir de Noël …Elles se rassemblent peu à peu dans la bibliothèque du centre pénitentiaire. Chacune avec son passé qu’elle dévoile au hasard des conversations. Des confessions sans victimisation … theatredes400coups@gmail.com +33 6 51 20 02 55 http://theatredes400coups.fr/ Brignais

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Brignais, Rhône Autres Lieu Brignais Adresse Ville Brignais lieuville Brignais Departement Rhône

Brignais Brignais Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brignais/

Théâtre ” Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz ” Brignais 2022-04-02 was last modified: by Théâtre ” Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz ” Brignais Brignais 2 avril 2022 Brignais rhône

Brignais Rhône