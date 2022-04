Théâtre – Tous en scène Saint-Briac-sur-Mer, 9 juillet 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Théâtre – Tous en scène Salle des fêtes D603 Saint-Briac-sur-Mer

2022-07-09 – 2022-07-09 Salle des fêtes D603

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu car les comédiens ont de fortes personnalités.

On peut y ajouter des problèmes techniques, des absences et des maladresses. Ils espèrent être prêts pour la première. Leur représentation risque d’être une catastrophe. La metteure en scène et son assistante mettent pourtant tout en oeuvre pour la réussite du spectacle.

Par la troupe adulte de Théâtres en vert Synopsis :

Tarif : 8 € pour les adultes, et 1€ pour les – de 18 ans

Samedi 9 juillet 2022 – 20h30 – Salle des fêtes

+33 6 66 79 95 77 http://www.theatre-en-vert.fr/

C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu car les comédiens ont de fortes personnalités.

On peut y ajouter des problèmes techniques, des absences et des maladresses. Ils espèrent être prêts pour la première. Leur représentation risque d’être une catastrophe. La metteure en scène et son assistante mettent pourtant tout en oeuvre pour la réussite du spectacle.

Par la troupe adulte de Théâtres en vert Synopsis :

Tarif : 8 € pour les adultes, et 1€ pour les – de 18 ans

Samedi 9 juillet 2022 – 20h30 – Salle des fêtes

Salle des fêtes D603 Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-23 par