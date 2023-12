Hommage à Aznavour théâtre Toursky Marseille, 7 décembre 2023 19:30, Marseille.

Hommage à Aznavour Jeudi 7 décembre, 20h30 théâtre Toursky 28€

La Bohème, Emmenez-moi, La Mamma, Comme ils disent, J’me voyais déjà, Hier encore… Charles Aznavour a écrit sa légende avec ses chansons intemporelles, ses textes ciselés et ses mélodies à jamais gravées dans la mémoire collective.

C’est cette légende que Philippe Cavaillé, nous propose de revivre sur scène.

L’artiste a un petit quelque chose dans la voix, un trémolo qui donne la chair de poule aux spectateurs et qui procure une émotion extraordinaire à tous ceux qui l’écoutent.

Le miracle de ce spectacle, c’est qu’Eric Wilms, le chef d’orchestre qui a travaillé avec Charles Aznavour pendant 25 ans, est lui aussi tombé sous le charme de sa voix et a eu l’envie de l’accompagner en scène.

