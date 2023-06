Wok N Woll théâtre Toursky Marseille, 27 mai 2023, Marseille.

Wok N Woll Samedi 27 mai, 21h00 théâtre Toursky

Regard extérieur Ricardo Lo Giudice

Avec Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner

Régisseur son et lumière Antoine Largounez

Création lumière Antoine Largounez

—–

Après le succès de Wok’n Woll Delirium Musicalia, près de 120 000 spectateurs dans le monde, la Compagnie Hilaretto revient avec leur nouvelle création en avant-première pour une soirée de Faites de la Fraternité 2023. Un spectacle de haute volée musicale, une bouffée de vie, de joie et d’humour mené à la perfection par deux musiciens hors pair.

Au cours de leurs résidences de création au Toursky, ils ont concocté des recettes explosives, réunissant l’essentiel des nouveaux ingrédients qu’ils ont cueillis dans de multiples cultures musicales.

Dès les premières notes jouées, le violoniste, chanteur-rappeur, et son acolyte pianiste s’en donnent à cœur joie. Les mélodies se mélangent à la manière d’un wok et les sketches s’enchaînent à un rythme effréné. Au fil des partitions les deux interprètes embarquent les spectateurs dans leur univers burlesque et décalé.

Inclassable en la matière, l’extravagant duo égrène avec une virtuosité folle, les plus belles pages du répertoire musical dans un show déjanté où la musique savante tutoie la musique populaire avec pour fil rouge leur humour décapant flirtant ouvertement avec le «’nonsense » de nos voisins d’Outre-Manche.

Plus rien n’arrête ces deux musiciens virtuoses, maîtres de l’humour musical.

La musique n’a plus de frontières, les musiciens jonglent avec les notes, s’adonnent à de délicieux dérapages, sortent du cadre avec brio et relèvent le défi de réunir en une seule et même partition Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Gainsbourg, Eminem, Elvis, Coolio, Chavela Vargas…

théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T21:00:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00

