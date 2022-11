Les vents des hautes plaines théâtre Toursky, 3 décembre 2022, Marseille.

De 18 à 34€

♫MUSIQUE DU MONDE♫

théâtre Toursky, Marseille

Avec Lévon Minassian (doudouk)

Serge Arribas (clavier)

Anahid Ter Boghossian (piano)

Thierry Juffard (premier violon)

Cécile Bousquet Melou (deuxième violon)

Blandine Leydier (violon alto) Pierre Nentwig (violoncelle) Tigran Ter Stepanyan (guitare) Jean-Pierre Nergararian (kamantcha) Roselyne Minassian (chant) Anahid Kaloudjian (danseuse)

Les vents convergent : Lévon Minassian et ses complices nous emportent sur d’impétueux rivages. Préparez-vous pour ce grand moment de virtuosité.

Après avoir sillonné le monde, donné des milliers de concerts et accompagné les plus grands, de Peter Gabriel à Charles Aznavour, en passant par Sting ou Michel Legrand, Lévon revient dans sa ville natale pour nous livrer une exquise invitation au voyage. Apparaît un musicien hors-pair, que d’aucuns qualifient de génie et dont les mélodies mélancoliques sont désormais omniprésentes tant sur le petit écran qu’au cinéma (Henri Verneuil, Costa Gravas, Alexandre Arcady, Yann Arthus-Bertrand…). Considéré comme l’un des plus talentueux doudoukistes au monde et fier de ses racines, Lévon Minassian nous livre ici avec passion et inventivité, des compositions originales empreintes d’influences arméniennes et méditerranéennes.

Sa musique revêt pourtant un caractère universel qui dépasse les frontières. Un spectacle grandiose où s’allient allégresse, mélancolie et sensualité. Un instant de grâce à partager.



