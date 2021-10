Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Théâtre “Toulouse…j’y reste !” avec Angélique Panchéri Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Théâtre “Toulouse…j’y reste !” avec Angélique Panchéri Tonneins, 9 octobre 2021, Tonneins. Théâtre “Toulouse…j’y reste !” avec Angélique Panchéri 2021-10-09 – 2021-10-09 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne 18 18 EUR Après l’énorme succès du mythique “Toulouse j’adore” joué plus de 300 fois à guichets fermés voici la suite : « Toulouse j’y reste”.

– Même auteur : Éric Carrière (Les Chevaliers du Fiel), même tête d’affiche : la tonitruante Angélique Pancheri !

Pourquoi Toulouse provoque un sentiment d’amour indéfectible ?

Pourquoi on ne quitte jamais Toulouse ?

Vous le saurez en allant voir “Toulouse j’y reste” Toulouse… j’y reste ! Théâtre “Toulouse…j’y reste !” avec Angélique Panchéri +33 5 53 84 50 88 Après l’énorme succès du mythique “Toulouse j’adore” joué plus de 300 fois à guichets fermés voici la suite : « Toulouse j’y reste”.

– Même auteur : Éric Carrière (Les Chevaliers du Fiel), même tête d’affiche : la tonitruante Angélique Pancheri !

Pourquoi Toulouse provoque un sentiment d’amour indéfectible ?

Pourquoi on ne quitte jamais Toulouse ?

Vous le saurez en allant voir “Toulouse j’y reste” Toulouse… j’y reste ! Ville de Tonneins dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse La Manoque Cours de Verdun Ville Tonneins lieuville 44.39257#0.30663