THÉÂTRE “TÔT OU TARD” À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 3 avril 2022, Baugé-en-Anjou.

THÉÂTRE “TÔT OU TARD” À BAUGÉ Rue du Pesbytère Baugé Baugé-en-Anjou

2022-04-03 – 2022-04-03 Rue du Pesbytère Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Pièce de théâtre “Tôt ou tard”, co-écrit par Gabrielle Poirier et Stéphane Grisard

« Comment réaliser ses rêves en grand quand on mesure 1 mètre 67 ? »

Gabrielle Poirier, dans son seule en scène « Tôt ou tard… », emprunte avec son humour ébouriffant les chemins de nos rêves d’enfant se confrontant à la réalité sinueuse de l’existence, avec son joyeux cortège de déconvenues et d’imprévus !

Amours, amis, famille, enfants, sexualité, réalisation de soi, autant de thèmes passés en revue qui donnent lieu à des observations drôlissimes pour le plus grand plaisir du public !

Théâtre “Tôt ou tard” à Baugé

+33 6 74 11 06 20

Pièce de théâtre “Tôt ou tard”, co-écrit par Gabrielle Poirier et Stéphane Grisard

« Comment réaliser ses rêves en grand quand on mesure 1 mètre 67 ? »

Gabrielle Poirier, dans son seule en scène « Tôt ou tard… », emprunte avec son humour ébouriffant les chemins de nos rêves d’enfant se confrontant à la réalité sinueuse de l’existence, avec son joyeux cortège de déconvenues et d’imprévus !

Amours, amis, famille, enfants, sexualité, réalisation de soi, autant de thèmes passés en revue qui donnent lieu à des observations drôlissimes pour le plus grand plaisir du public !

Rue du Pesbytère Baugé Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-10 par