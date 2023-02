THÉÂTRE « TOC TOC » Place du Cardinal Luçon Beaupréau-en-Mauges Catégories d’Évènement: Beaupréau-en-Mauges

THÉÂTRE « TOC TOC » Place du Cardinal Luçon, 3 mars 2023, Beaupréau-en-Mauges

2023-03-03 – 2023-03-03

Place du Cardinal Luçon LA JUBAUDIERE

Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire 8 EUR La troupe des Tréteaux Jubaudois vous invite à ses représentations théâtrales annuelles. La pièce « Toc Toc » : Coprolalie, Gilles de la Tourette, arithmomanie, nosophobie, toc de vérification, incapacité à marcher sur les lignes… Les TOC s’entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet de ce docteur toujours absent !

Fous rires garantis et moment de plaisir au programme ! Sans entracte, placement libre Réservations vivement conseillées :

– Samedi 11 février 2023

de 10h à 12h à la Maison des Loisirs de la Jubaudière Permanences téléphoniques au au 07 82 29 02 37 :

– Samedi 11 février 2023 de 14h à 16h

– Lundi 13 février 2023 de 9h à 13h

– A partir du 14 février 2023, les mardis et jeudis de 18h à 20h Comédie de Laurent Baffie +33 7 82 29 02 37 Place du Cardinal Luçon LA JUBAUDIERE Beaupréau-en-Mauges

