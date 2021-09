Cenon Hôtel de ville Cenon, Gironde Théâtre “Toc Toc” Hôtel de ville Cenon Catégories d’évènement: Cenon

le vendredi 17 septembre à 20:45

_Tocs en tous genres, mais le spécialiste se fait attendre… Chacun va découvrir l’autre et sa particularité : syndrome Gilles de la Tourette, arithmomanie, nosophobie, tocs de vérification, palilalie et écholalie, phobie des lignes, puis se lancer dans une partie de Monopoly foutrement «tocquée». Mais l’attente dure…_

10€ / sur réservation / pass sanitaire exigé

La Cie des Pies Jaunes montent sur les planches de l’Oscillothéâtre pour vous proposer “Toc Toc”, une pièce de Laurent Baffie. Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon Gironde

