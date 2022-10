Théâtre – Thomas Poitevin – Thomas joue ses perruques Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistre

2023-01-21 – 2023-01-21

Finistre Sur l’arène d’une scène magique pouvant se transformer en de multiples terrains de je / jeu, un acteur se coiffe d’une perruque… Thomas Poitevin incarne une ribambelle d’antihéros magnifiques. Des personnes plus que des personnages, sortant d’une énergie dramatique du « trop », comme prêtes à basculer dans la tragédie totale mais qui grâce au rire et à l’empathie qu’elles provoquent, parviennent à rester dans la lumière. Ils/elles ont tous un besoin urgent de vous parler, ce soir, ici, maintenant. C’est une fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, une comédie humaine acide et tendre qui est proposée aux spectateurs. Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou se déploient comme des tempêtes, toutes ces perruques sont uniques, touchantes, complètement paumées, obstinément humaines.

