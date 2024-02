Théâtre Théodore Soultz-Haut-Rhin, vendredi 8 mars 2024.

Piece autour de la vie de Théodore Deck

Derrière l’immense céramiste, artiste et coloriste, Théodore Deck (1923-1891), on devine l’homme sensible dont la personnalité transparaît à la lumière de quelques témoignages, certes rares mais éloquents. Homme d’affaire au grand cœur et très paternaliste au caractère rassurant, il reconnaissait l’égalité homme/femme dans un XIXème siècle misogyne et donnait confiance à ceux qu’il côtoyait, notamment les artistes dont certains lui devaient leur célébrité, d’autres simplement leur survie.

Les personnages mis en scène révèlent que derrière tout artiste, aussi brillant et célèbre soit-il ou elle, se cache un être de chair et de sang, mus par des sentiments qui sont, somme toute, aussi les nôtres.

Acteur Laurent Dolci

Danseuse Ève Klein

Mise en scène Laurent DOLCI et Eve KLEIN sur un texte de Jean-Marie Schelcher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

7 Place de l’église

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est

