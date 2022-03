Théâtre : The Lulu Projekt Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Théâtre : The Lulu Projekt Vitry-le-François, 5 avril 2022, Vitry-le-François. Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain

2022-04-05 – 2022-04-05 Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain

Magali Mougel trace le portrait d'un adolescent qui, à sa manière, et quitte à être mis au ban de la normalité sociale, détourne l'ordonnance imposée dans une fuite en avant émancipatrice et libertaire.

