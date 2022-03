Théâtre – Thé à la menthe ou t’es citron ? – Cie Le théâtre de Séverine Loctudy, 26 mars 2022, Loctudy.

Théâtre – Thé à la menthe ou t’es citron ? – Cie Le théâtre de Séverine rue Hent Poul Glevian Centre Culturel Loctudy

2022-03-26 – 2022-03-26 rue Hent Poul Glevian Centre Culturel

Loctudy Finistère

Préparez vos mouchoirs, vous allez pleurer de rire. Molière 2011 de la pièce comique. Les deux auteurs, Patrick Haudecœur et Danielle Navarro-Haudecœur, n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère et nous livrent une heure trente de rires et de plaisir !

Préparez vos mouchoirs, vous allez pleurer de rire. Molière 2011 de la pièce comique. Les deux auteurs, Patrick Haudecœur et Danielle Navarro-Haudecœur, n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère et nous livrent une heure trente de rires et de plaisir !

rue Hent Poul Glevian Centre Culturel Loctudy

dernière mise à jour : 2022-02-07 par