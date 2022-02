THÉÂTRE « THÉ À LA MENTHE OU T’ES CITRON ? » Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

THÉÂTRE « THÉ À LA MENTHE OU T’ES CITRON ? » Beaupréau-en-Mauges, 25 février 2022, Beaupréau-en-Mauges. THÉÂTRE « THÉ À LA MENTHE OU T’ES CITRON ? » Place du Cardinal Luçon LA JUBAUDIERE Beaupréau-en-Mauges

2022-02-25 – 2022-02-25 Place du Cardinal Luçon LA JUBAUDIERE

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire 8 8 EUR La troupe des Tréteaux Jubaudois vous invite à ses représentations théâtrales annuelles. La pièce « Thé à la menthe ou t’es citron » : C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce de boulevard … avant sa première qui arrive vite bien trop vite…

Fous rires garantis et moment de plaisir au programme ! Sans entracte, placement libre

Pass sanitaire obligatoire Réservations vivement conseillées :

– Samedi 05 février 2022

de 10h à 12h à la Maison des Loisirs de la Jubaudière

de 14h à 16h par téléphone au 07 82 29 02 37 – A compter du lundi 07 février 2022

Par téléphone au 07 82 29 02 37 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis

