Théâtre: TEX Lamballe-Armor, 29 avril 2022, Lamballe-Armor.

Théâtre: TEX Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

2022-04-29 20:00:00 – 2022-04-30 Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

TEX a été viré pour une blague, en est-on vraiment arrivé là en France, pays libre, démocrate et responsable ?

Mieux vaut prendre le parti d’en rire !

TEX poursuit sa « Résistance » en tournée dans un One Man Show 100% inédit !

Entre la culture de la peur et celle du vide, ne doit-on pas préférer celle du RIRE ? Avec “Résiste…”, TEX s’évertue à élever ce débat. Dans cette quête, viendront lui prêter main forte, un Chevalier Jedi, un « Cultiv’la peur », un Curé fou et bien entendu, un Résistant qui résiste.

Pour entrer dans le maquis avec TEX, soyez discrets, passionnés et enthousiastes. C’est dans la clandestinité qu’on va rigoler quoi qu’il nous en coûte, …

Il est venu le temps des « HUMORISQUES » !!

Pour rire de tout avec tout le monde et pour que la liberté d’expression et l’humour triomphent dans un éclat de rire généralisé et unanime, rejoignez son réseau et résistez avec lui ! Sur réservation

contact@cafetheatre-ballonsrouges.bzh +33 6 22 62 50 60 https://www.cafetheatre-ballonsrouges.bzh/programmation/tex/

