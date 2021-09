THEATRE : “T’en fais pas” Château-Thierry, 8 octobre 2021, Château-Thierry.

THEATRE : “T’en fais pas” 2021-10-08 – 2021-10-08

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

7 7 La Compagnie artistique Les Inséparables présente “T’en fais pas”, un spectacle de et avec Thomas Hervé

Synopsis

Je vais vous raconter une histoire. Pas n’importe quelle histoire ! Pas une histoire que l’on raconte aux enfants avant de se coucher pour les endormir le plus rapidement possible. Parce que franchement les enfants au bout d’un moment… bref, vous connaissez ! Ni une histoire qui fait approximativement peur parce que les fantômes, perso, j’y crois pas, tout ça pour terroriser deux ou trois camarades d’école le soir d’Halloween. Non. L’histoire que je vais vous raconter est une histoire bien plus intéressante. Déjà parce qu’elle parle de moi, et puis aussi parce que je la connais bien. Logique ! Je vais donc vous raconter, mon histoire. Lors de ce spectacle, que je trouve très bien d’ailleurs, et où l’acteur principal est vraiment excellent, vous suivrez l’évolution d’un petit garçon qui s’appelle Thomas. Thomas est un enfant au physique rondouillard, un physique qui d’ailleurs à suscité beaucoup de moqueries de la part de ses camarades de classe durant plusieurs années.

Ce spectacle virevoltant, où humour, tendresse, et poésie ne font qu’un, vous fera passer du rire aux larmes ou des larmes aux rires (c’est vous qui voyez).

Et maintenant c’est à toi que je parle ! Oui, toi qui lit ce texte sans avoir réellement compris de quoi parle ce spectacle. Ne t’inquiètes pas, c’est normal, ne stresse pas, n’angoisses pas…

Ça va être bien… T’en fais pas.

La Compagnie artistique Les Inséparables présente “T’en fais pas”, un spectacle de et avec Thomas Hervé

Synopsis

Je vais vous raconter une histoire. Pas n’importe quelle histoire ! Pas une histoire que l’on raconte aux enfants avant de se coucher pour les endormir le plus rapidement possible. Parce que franchement les enfants au bout d’un moment… bref, vous connaissez ! Ni une histoire qui fait approximativement peur parce que les fantômes, perso, j’y crois pas, tout ça pour terroriser deux ou trois camarades d’école le soir d’Halloween. Non. L’histoire que je vais vous raconter est une histoire bien plus intéressante. Déjà parce qu’elle parle de moi, et puis aussi parce que je la connais bien. Logique ! Je vais donc vous raconter, mon histoire. Lors de ce spectacle, que je trouve très bien d’ailleurs, et où l’acteur principal est vraiment excellent, vous suivrez l’évolution d’un petit garçon qui s’appelle Thomas. Thomas est un enfant au physique rondouillard, un physique qui d’ailleurs à suscité beaucoup de moqueries de la part de ses camarades de classe durant plusieurs années.

Ce spectacle virevoltant, où humour, tendresse, et poésie ne font qu’un, vous fera passer du rire aux larmes ou des larmes aux rires (c’est vous qui voyez).

Et maintenant c’est à toi que je parle ! Oui, toi qui lit ce texte sans avoir réellement compris de quoi parle ce spectacle. Ne t’inquiètes pas, c’est normal, ne stresse pas, n’angoisses pas…

Ça va être bien… T’en fais pas.

https://www.weezevent.com/t-en-fais-pas

La Compagnie artistique Les Inséparables présente “T’en fais pas”, un spectacle de et avec Thomas Hervé

Synopsis

Je vais vous raconter une histoire. Pas n’importe quelle histoire ! Pas une histoire que l’on raconte aux enfants avant de se coucher pour les endormir le plus rapidement possible. Parce que franchement les enfants au bout d’un moment… bref, vous connaissez ! Ni une histoire qui fait approximativement peur parce que les fantômes, perso, j’y crois pas, tout ça pour terroriser deux ou trois camarades d’école le soir d’Halloween. Non. L’histoire que je vais vous raconter est une histoire bien plus intéressante. Déjà parce qu’elle parle de moi, et puis aussi parce que je la connais bien. Logique ! Je vais donc vous raconter, mon histoire. Lors de ce spectacle, que je trouve très bien d’ailleurs, et où l’acteur principal est vraiment excellent, vous suivrez l’évolution d’un petit garçon qui s’appelle Thomas. Thomas est un enfant au physique rondouillard, un physique qui d’ailleurs à suscité beaucoup de moqueries de la part de ses camarades de classe durant plusieurs années.

Ce spectacle virevoltant, où humour, tendresse, et poésie ne font qu’un, vous fera passer du rire aux larmes ou des larmes aux rires (c’est vous qui voyez).

Et maintenant c’est à toi que je parle ! Oui, toi qui lit ce texte sans avoir réellement compris de quoi parle ce spectacle. Ne t’inquiètes pas, c’est normal, ne stresse pas, n’angoisses pas…

Ça va être bien… T’en fais pas.

ville CHTH

dernière mise à jour : 2021-09-14 par