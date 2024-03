THÉATRE TEED : »CRISE » Lieu-dit Moundo Aurignac, dimanche 31 mars 2024.

THÉATRE TEED : »CRISE » Lieu-dit Moundo Aurignac Haute-Garonne

Dans le cadre du « Dimanche en spectacle » à La Glissade, suite possible avec le spectacle du Cirque Plaisir « Mâchefer »

Représentation des élèves du cours de théâtre en mixité choisie de la Troupe Ephémère Et Désobéissance (TEED), sur le thème de la crise.

Pièce poético-politique qui questionne avec un humour léger et décalé ce moment de changement, ce point de bascule où les nouveaux possibles surgissent ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

L’événement THÉATRE TEED : »CRISE » Aurignac a été mis à jour le 2024-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE