Théâtre Tchekhov’love Rodez, samedi 24 février 2024.

Les comédiens au Chariot présentent leur pièce Tchekhov’love .

3 Pièces en un acte de Anton Tchekhov.

Délicieuses comédies, parfois grinçantes, teintées d’ironie, toujours d’actualité sur l’amour, les relations sociales, l’émancipation, les relations tumultueuses femmes et hommes.

Des pièces simples, d’un humour intelligent , contenant toutes les ressorts du comique, avec des personnages truculents et virevoltants.

Ces trois pièces en un acte sont entrecoupées d’autres saynètes et de changements de décors rythmés et énergiques.5 EUR.

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Comédiens au Chariot

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

