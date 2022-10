Théâtre : Tant qu’il y aura des brebis

2023-05-12 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-12 De Léa Carton de Grammont et Arthur Amard. Portrait de tondeurs et tondeuses. Une passe, c’est un geste de tonte. Le tondeur passe sa machine dans la laine, le long du corps de l’animal. Il passe d’une brebis à l’autre, en reproduisant une série de gestes. D’un tondeur à l’autre, il passe son savoir-faire. D’une ferme à l’autre, d’un an sur l’autre, il passe, témoin de la vie pastorale. Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, deux acteurs sont passés chez les tondeurs recueillir des témoignages. Ils s’appellent Arthur et Maybie, ils interprètent les tondeurs qu’ils ont rencontrés. Au fil de ces portraits, le théâtre et la danse déploient un matériau documentaire vers la rêverie, à partir des gestes techniques de la tonte, d’échappées de moutons, et de tentatives de dire, à travers un métier, une place dans le monde. Durée : 1h15 – Tout public, à partir de 12 ans.

Tarif : 15 €

De Léa Carton de Grammont et Arthur Amard. Portrait de tondeurs et tondeuses. Une passe, c'est un geste de tonte. Le tondeur passe sa machine dans la laine, le long du corps de l'animal. Il passe d'une brebis à l'autre, en reproduisant une série…

