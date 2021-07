Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Théâtre] Talons aiguilles & poils aux pattes Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Dieppe Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose & Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir…

Ce qui est sûr, c’est qu’elles ont trop fait la fête, mais que s’est-il réellement passé ?

Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes !

Passez un lendemain de soirée mémorable et hilarant avec ces 2 femmes déjantées, en les observant élucider le mystère de cette soirée au travers des multiples indices présents dans leur chambre !

