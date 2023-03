Théâtre » Tais-toi François ! » Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Théâtre » Tais-toi François ! »
Théâtre Cour des Moines Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

2023-03-11

Allier Interprété par la Compagnie Zan Zib’Art de Varennes-sur-Allier.

Soirée au profit des actions pour la jeunesse du Lions Club Varennes/Saint-Pourçain-sur-Sioule.
+33 6 79 64 24 01

