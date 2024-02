[Théâtre] « Tailleur pour dames » de Georges Feydeau Boulleret, samedi 24 février 2024.

[Théâtre] « Tailleur pour dames » de Georges Feydeau Boulleret Cher

Une représentation exceptionnelle de la comédie de Georges Feydeau, « Tailleur pour Dames ». Organisée par le Lions Club, au profit des enfants de l’IME du sancerrois. Une soirée pleine de rires et de divertissement… pour la bonne cause !12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 18:30:00

fin : 2024-02-24

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire 0680909403ds@gmail.com

