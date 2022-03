Théâtre “Taha, le monde ne voulait pas de moi” Sens, 8 avril 2022, Sens.

17 21 EUR Une pièce d’Amer Hlehel.

Taha est un monologue qui retrace la vie et l’œuvre du célèbre poète palestinien Taha Muhammad Ali. La pièce n’est pas la tragédie d’un poète, mais plutôt le triomphe de sa vie, le parcours initiatique d’un homme qui n’a jamais cessé d’aimer…

Le texte n’est pas, non plus, une version partisane du conflit israélo-palestinien, mais une forme singulière de récit où le contexte, sans disparaître, en tisse la trame. Les thèmes abordés dépassent les frontières de la Palestine et ont une portée universelle : la résilience, le « vivre ensemble »…Sur scène : un comédien, un musicien, l’histoire d’une vie. Une ode à la paix.

Taha a déjà rencontré un succès international et a été jouée plus de 500 fois dans les versions arabe et anglaise.

Avec : Sylvain Machac, Ramzi Aburedwan

Mise en scène : Sylvain Machac

Traduction : Najla Nakhlé Cerruti

Adaptation : Astrid Chabrat Kajdan & Sylvain Machac

Musique : Ramzi Aburedwan

Lumière : Philippe Bernard

Conseil Artistique : Didier Weill

Production : Soluway

Durée : 1h20

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/

