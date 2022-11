Théâtre – Taha « Le Monde ne voulait pas de moi » Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drme

Romans-sur-Isère

Théâtre – Taha « Le Monde ne voulait pas de moi » Romans-sur-Isère, 18 novembre 2022, Romans-sur-Isère. Théâtre – Taha « Le Monde ne voulait pas de moi »

Quai Sainte Claire Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drme Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire

2022-11-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-18

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire

Romans-sur-Isère

Drme Romans-sur-Isère EUR 13 13 La pièce s’inspire de la vie du poète palestinien Taha Muhammad, symbole d’une Palestine perdus et reconquise par les mots.

Elles est interprétée par l’acteur français Sylvain Machac contact@m2m-asso.fr Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drme Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Departement Drme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Théâtre – Taha « Le Monde ne voulait pas de moi » Romans-sur-Isère 2022-11-18 was last modified: by Théâtre – Taha « Le Monde ne voulait pas de moi » Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 18 novembre 2022 Drme Quai Sainte Claire Théâtre de La Presle Romans-sur-Isère Drme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drme