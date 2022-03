THÉÂTRE ‘TABATABA’ Laimont, 5 mars 2022, Laimont.

THÉÂTRE ‘TABATABA’ Laimont

2022-03-05 – 2022-03-05

Laimont Meuse Laimont

2.5 EUR

« Les rendez-vous culturels des 16 », en COPARY.

Dans la ville de Tabataba, au seuil de la nuit, une sœur, un frère et une moto. La sœur exhorte son frère à sortir « boire des bières et baiser des filles » au lieu de rester seul à nettoyer obsessionnellement sa moto. Mais celui-ci, entêté, ne veut pas. S’ensuit un dialogue de voix opposées et de positions contraires.

Koltès offre une forme brève qui condense à merveille l’art d’une parole qui mêle douceur lyrique et ténacité argumentative. Selon lui, « un vrai dialogue est toujours une argumentation, comme en faisaient les philosophes, mais détournée ». La forme-tirade, tendue et ample, est portée par des personnages « dévorés de l’intérieur » selon les mots employés par Stanislas Nordey au moment il créé le texte, en 1992 au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis.

Il choisit aujourd’hui de se confronter à nouveau à ce texte, aussi noué que mystérieux, qui parle en filigrane de désir, de solitude, de genre et de différence sexuelle.

Avec distribution : Jisca Kalvanda et Alexandre Prince

Scénographie : Emmanuel Clolus,

Lumière : Philippe Berthomé,

Costumes : Elisabeth Kinderstuth ,

Les décors et les costumes sont réalisés par les ateliers du Théâtre National de Strasbourg

Production Théâtre National de Strasbourg. Avec le soutien de la Fondation SNCF.

Plus d’info : https://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/tabataba-0

Lien vers une vidéo du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=Chf-Ylg4eag

Réservation fortement conseillée, au 03 29 78 79 92 ou par mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi) : (places limitées) – Pass vaccinal obligatoire et masque conseillé. En partenariat avec le LAS et la commune de LAIMONT ainsi que la Comédie de Reims .

culture@copary.fr +33 3 29 78 79 92 http://www.copary.fr/

COPARY

Laimont

