Théâtre : Swing Heil, 10 mai 2022, .

Théâtre : Swing Heil

2022-05-10 – 2022-05-10

Rendez-vous le mardi 10 mai à 09h30, 14h00 et 20h30 au Forum de Chauny pour une représentation théâtrale.

Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine :

le SWING !

Il refuse de s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Tout bascule le jour où celles-ci deviennent obligatoires. Richard va se confronter à la vraie nature du IIIème Reich. S’il pense dans un premier temps pouvoir berner le régime, la réalité va le rattraper. Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie…

Une histoire vraie de la jeunesse allemande qui prend en main son destin… une jeunesse allemande de 1938 qui trouve écho dans toutes les jeunesses du monde qui se battent pour arracher leur liberté. « Coup de cœur du Festival d’Avignon : on se laisse emporter et on rêve de liberté avec ce jeune swingueur » Le Dauphiné « Le message est fort et l’émotion immanente emplit l’espace » La Provence « La mise en scène, véritable énergie vitale, donne de l’ampleur au texte et au contexte » Théatrorama

« Le texte est très fort, sans concession, il touche au plus profond » Vivantmag

« Un comédien brillant face à l’oppression nazie… excellent… » Sud-Ouest

Durée : 1h20

À partir de 14 ans

Plein tarif :18€

Tarif réduit : 15€

Moins de 12 ans : 6€

Tarif scolaire collège et lycée : 5€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

