Théâtre Sur les chantiers de l’éternité Chartres, mercredi 27 mars 2024.

Théâtre Sur les chantiers de l’éternité Chartres Eure-et-Loir

Plus qu’une pièce, sur les chantiers de l’éternité vous propose une véritable expérience. Une échappée au-delà des limites de ce que nous savons et pouvons faire, défendant l’idée que l’imagination est un chemin permettant de modifier voire d’inventer le réel.

Les Chantiers de l’Éternité est un endroit de recherche fabuleux où pendant longtemps, des inventeurs ont conçu une multitude de projets, tous domaines confondus, et repoussant toutes les limites. My-Name-is, un enfant qui a grandi sur ces chantiers, s’adresse directement au public et raconte l’histoire du lieu et de ses ouvriers Céleste le sculpteur sur vide, Max le dompteur d’instants, Polhymnie qui compose l’hymne universel, Itzuko l’architecte des refuges pour se perdre, sans oublier Mister History. Le récit fait apparaître toutes leurs constructions et fait renaître leurs improbables projets. La scène devient elle aussi un chantier, où raconter, jouer, apparaissent comme les outils du comédien pour prolonger l’utopie scientifique, artistique et humaine. .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire billetterie@theatredechartres.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-28



