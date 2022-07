Théâtre : Sur le chemin Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques Arthez-de-Béarn Pièce de Philippe Chisné et mise en scène par Florence Larrieu.

Comédie en 12 scènes. Deux papas, également beaux-frères, entreprennent de ramener à la maison leurs filles mineures, parties sur les chemins sans leur permission. Les deux compères vont vivre de manière différente ce parcours estival. Pièce de Philippe Chisné et mise en scène par Florence Larrieu.

