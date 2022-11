Théâtre sur grand écran « La Puce à l’oreille »

Théâtre sur grand écran « La Puce à l’oreille », 12 décembre 2022, . Théâtre sur grand écran « La Puce à l’oreille »



2022-12-12 20:00:00 – 2022-12-12 La Comédie-Française s’invite à Tyrosse !

Synopsis : De Georges Feydeau | Mise en scène Lilo Baur | 2h37

D’une construction redoutable assortie d’une incroyable fantaisie, La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de Feydeau au vaudeville. Maris volages et femmes jalouses se côtoient. Les portes claquent. Un classique de la comédie de mœurs ! La Comédie-Française s’invite à Tyrosse !

Synopsis : De Georges Feydeau | Mise en scène Lilo Baur | 2h37

D’une construction redoutable assortie d’une incroyable fantaisie, La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de Feydeau au vaudeville. Maris volages et femmes jalouses se côtoient. Cinétyr dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville