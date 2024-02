Théâtre Suivre l’étoile Guéret, samedi 16 mars 2024.

Théâtre Suivre l’étoile Guéret Creuse

Un spectacle qui parle de nous, écrit par vous et nous, joué chez vous…

Parcourir les routes pour combattre le mal, protéger l’opprimé.

Telle est la quête de Don Quichotte, un parallèle à la quête des deux acteurs chercher la vérité au sein de toute création artistique, jouer, créer pour tous, combattre l’élitisme et la domination culturelle…

Au fur et à mesure de cette recherche viennent craqueler des parts de réalités, d’intime, de difficultés à aller au bout d’un rêve.

Des conflits surgissent, les égos apparaissent, des difficultés à créer un spectacle vont venir remettre tout en questions… 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 21:30:00

6 avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine lagueretoise@ville-gueret.fr

