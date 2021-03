Théâtre – Stella Maris Espace Culturel Sainte-Anne, 16 avril 2021-16 avril 2021, St lyphard.

La petite enfance : l’âge des premières sensations, des premières émotions, des premières découvertes… Spectacle dédié aux tout-petits qui propose de précieux moments d’éveil artistique et culturel pour eux et les grands qui les accompagnent.

Stella Maris expression latine signifiant étoile de mer. Un spectacle-paysage : le ciel pour couverture, la terre comme matelas et le chant d’une étoile de mer pour oreiller…

Le projet Stella Maris sera une création conçue comme une rêverie sur les ondes d’une étendue d’eau et les sables mouvants du sommeil. Du point du jour à la tombée de la nuit, une histoire se raconte au gré des activités humaines liées à ce microcosme aquatique et aux phénomènes naturels d’une journée qui s’écoule dans son entièreté et son intensité. Dans la tranquillité et la malice, un lien étroit se tisse entre l’évolution de la nature la plus sauvage, nos paysages intérieurs et nos sensations organiques.

Ouvert à tous – aux familles, crèche, multi-accueil et assistantes maternelles.

De 6 mois à 5 ans.

Public

Espace Culturel Sainte-Anne 2 Rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



2021-04-16T09:15:00 2021-04-16T09:45:00;2021-04-16T10:45:00 2021-04-16T11:15:00;2021-04-17T10:30:00 2021-04-17T11:00:00