Serémange-Erzange Serémange-Erzange Moselle, SEREMANGE ERZANGE THÉÂTRE – STATIONNEMENT ALTERNÉ Serémange-Erzange Serémange-Erzange Catégories d’évènement: Moselle

SEREMANGE ERZANGE

THÉÂTRE – STATIONNEMENT ALTERNÉ Serémange-Erzange, 22 janvier 2022, Serémange-Erzange. THÉÂTRE – STATIONNEMENT ALTERNÉ Théâtre municipal Lucien Houllé Rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange

2022-01-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-22 22:30:00 22:30:00 Théâtre municipal Lucien Houllé Rue du Maréchal Lyautey

Serémange-Erzange Moselle Jean Martin, chauffeur de taxi est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers : l’un à Montreuil et l’autre à Ivry. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement et sans le moindre scrupule avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où son double jeu va être mis à rude épreuve… billetterie@theatre-seremange.fr +33 3 82 57 15 85 http://theatre-seremange.fr/saison-2021-2022/stationnement-alterne/ Théâtre Serémange-Erzange

Théâtre municipal Lucien Houllé Rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, SEREMANGE ERZANGE Autres Lieu Serémange-Erzange Adresse Théâtre municipal Lucien Houllé Rue du Maréchal Lyautey Ville Serémange-Erzange lieuville Théâtre municipal Lucien Houllé Rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange