Théâtre « Stationnement alterné » par les Galopins de la Sée Tirepied-sur-Sée, vendredi 15 mars 2024.

Théâtre « Stationnement alterné » par les Galopins de la Sée Tirepied-sur-Sée Manche

Vendredi

Les Galopins de la Sée présentent la pièce Stationnement alterné . Un spectacle de 2 heures durant lesquelles les spectateurs se plongeront dans l’histoire de Jean Martin, chauffeur de taxi, marrié à deux femmes et partageant deux foyers. Celui-ci s’attache à respecter minutieusement son agenda pour mener une double vie dans le plus grand secret. Mais, héros malgré lui d’un fait divers, toutes son organisation se retrouve bouleversée et il risque de voir sa double vie étalée dans les journaux…

Représentations les vendredi 8, samedi 9 puis les 15 et 16 à 20 h 30, dimanche 10 à 14 h 30. Réservations Proxi à Tirepied ou au Brécey Bar.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes

Tirepied-sur-Sée 50870 Manche Normandie

